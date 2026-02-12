Comisión Especial de la AN ha recibido 2 mil 700 propuestas para Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.- El proceso de consulta pública para el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha registrado hasta la fecha dos mil 700 aportes por escrito provenientes de diversos sectores de la sociedad venezolana, informó el presidente de la Comisión Especial del proyecto de ley, diputado Jorge Arreaza, tras asegurar que “siguen llegando aportes”.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el parlamentario destacó que durante seis días de intenso trabajo se han realizado asambleas en los 24 estados del país. Asimismo, enfatizó que la comisión ha mantenido una agenda de puertas abiertas con todos los actores involucrados en la realidad política, entre los que mencionó: ONGs, representantes del Poder Judicial, jueces y juezas de paz, familiares de detenidos, víctimas de los hechos de violencia política entre los años 2013 y 2017, entre otros.

“Hemos asistido en estos seis días de trabajo a innumerables reuniones y asambleas. Nos instalamos el día viernes 6 de febrero e inmediatamente nos desplegamos por el territorio recibiendo propuestas; escuchamos cada sugerencia, cada testimonio, cada aporte”, apuntó.

Además, detalló que jueces y juezas de paz lideraron consultas en dos mil 266 Comunas, espacios donde participaron más de 25 mil vecinos y vecinas, quienes sumaron sus sugerencias para fortalecer el instrumento legal.

Finalmente, agradeció el trabajo de todos los integrantes de la comisión, al subrayar que la labor se ha ejecutado sin distinción de colores políticos. “Quiero agradecer a todos los miembros de la comisión por su compromiso, por asumir el nuevo momento político que atraviesa Venezuela, siempre procurando el consenso y el acuerdo en favor del pueblo venezolano”.

