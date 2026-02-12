Presidenta encargada junto a Christopher Wright recorren empresa mixta Petro Independencia

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó la empresa mixta Petro Independencia de la Faja Petrolífera del Orinoco, junto al secretario de Energía de los Estados Unidos, Christopher Wright.

Cabe destacar, que Wright arribó este miércoles 11 de febrero para desarrollar una agenda energética constructiva entre ambos países.

En ese sentido, luego de una reunión que sostuvo con la presidenta encargada, el funcionario norteamericano, destacó la intención del impulso de una relación de cooperación estratégica entre EEUU y Venezuela, orientada a generar mayor prosperidad y estabilidad económica para ambas naciones.

“Traigo un mensaje del presidente Donald Trump que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los EE. UU. y Venezuela. Es parte de una agenda más amplia para hacer que las Américas sean más grandes, para unir a los dos países mediante el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela en conjunto con una asociación con Estados Unidos”, indicó.

Se refirió a la dinamización del sector hidrocarburos, para mantener la operatividad continua en la emisión de licencias estratégicas que permiten a las empresas venezolanas adquirir insumos y movilizar fondos; “acciones que están enfocadas en incrementar la producción petrolera, crear nuevos empleos e ingresos por exportaciones”.

FUENTE: MEDIOS NACIONALES

FOTO: CORTESÍA