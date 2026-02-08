Instalan Comité Regional de Gestión de Fauna en el Aeropuerto «Tacarigua» 

Con la creación de este órgano, el estado Aragua se coloca a la vanguardia en el cumplimiento de normativas técnicas de aviación civil y protocolos ambientales, asegurando que el Aeropuerto «Tacarigua» sea un espacio donde la eficiencia operativa y el respeto por la biodiversidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por armonizar el desarrollo de las operaciones aeronáuticas con la preservación del ecosistema, fue instalado oficialmente el Comité Regional de Gestión de Fauna desde las instalaciones del Aeropuerto «Tacarigua».

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental definir estrategias integrales para la conservación de la fauna silvestre y, simultáneamente, garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

A través de un manejo responsable y técnico, se busca mitigar riesgos operacionales mediante el control y resguardo de las especies que habitan en las zonas adyacentes al aérea.

La actividad se llevó a cabo siguiendo las orientaciones de la vocería del Poder Popular en la Gobernación de Aragua y contó con la dirección de, Caryl Bertho, la directora regional del ministerio de Ecosocialismo, Yuliana Ramos.

El encuentro también sumó la participación activa de diversas instituciones públicas encargadas de la protección animal y seguridad ambiental, consolidando un equipo multidisciplinario para el abordaje de la fauna en entornos aeroportuarios.

El comité funcionará como un ente articulador que sumará a todos los sectores garantes del resguardo ambiental. La meta es desarrollar un plan dinámico que integre de manera orgánica tanto el conocimiento de especialistas como la participación de las comunidades cercanas.

Al respecto, las autoridades destacaron que la concientización ciudadana es clave para el éxito de este comité. Se busca que los habitantes del punto y círculo del aeropuerto comprendan la importancia de la fauna en el equilibrio natural y colaboren en el manejo adecuado de los hábitat para evitar interferencias con la actividad aérea.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA