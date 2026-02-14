Instituciones Educativas celebraron Carnavales Pedagógicos 2026

Los niños y jóvenes participaron en desfiles coloridos, presentaciones teatrales y exposiciones artísticas que reflejaron la diversidad y el patrimonio cultural venezolano

CIUDAD MCY.-En un ambiente festivo y lleno de creatividad, las Instituciones Educativas del estado Aragua llevaron a cabo la celebración de los Carnavales Pedagógicos 2026, iniciativa que combina la alegría del carnaval con el aprendizaje significativo. Este evento, que resalta la riqueza cultural de Venezuela, se desarrolló en diversas instituciones educativas de la región, promoviendo la participación activa de estudiantes, docentes y comunidades.

Los Carnavales Pedagógicos se han convertido en un espacio donde la educación se encuentra con la diversión, permitiendo que los estudiantes exploren su creatividad a través de actividades lúdicas, artísticas y culturales. Durante esta celebración, los niños y jóvenes participaron en desfiles coloridos, presentaciones teatrales y exposiciones artísticas que reflejaron la diversidad y el patrimonio cultural venezolano.

La Autoridad Única de Educación Leira Suárez Educación Aragua, destacó la importancia de este tipo de eventos: “Los Carnavales Pedagógicos no solo son una oportunidad para celebrar, sino también para aprender. A través de estas actividades, nuestros estudiantes desarrollan habilidades sociales, valores como la solidaridad y el respeto, y un sentido de pertenencia a nuestra rica cultura”.

Este año, el lema “Venezuela Nuestra” fue el hilo conductor que unió a todas las instituciones participantes, fomentando un ambiente de unidad y colaboración. Las comunidades educativas trabajaron juntas para preparar disfraces, decoraciones y actividades que resaltaron las tradiciones locales y nacionales.

Los padres y representantes también jugaron un papel fundamental en esta celebración, apoyando a sus hijos en la preparación de los eventos y disfrutando de las presentaciones. La participación activa de las familias refuerza el vínculo entre la escuela y el hogar, promoviendo una educación integral.

La celebración culminó con un gran desfile donde cada institución mostró su creatividad y entusiasmo, dejando una huella imborrable en todos los asistentes. Los Carnavales Pedagógicos 2026 fueron, sin duda, una experiencia inolvidable que reafirma el compromiso de las Instituciones Educativas del Estado Aragua con una educación integral y significativa.

