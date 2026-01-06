Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

concejo Municipal de Girardot instaló junta directiva para el Periodo Legislativo 2026 – 2027

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 6, 2026

CIUDAD MCY.-En un acto solemne, lleno de profundo patriotismo, se realizó la instalación de la junta directiva del Concejo Municipal de Girardot, que regirá durante el periodo legislativo 2026-2027.

El salón de sesiones de la Cámara Municipal fue el lugar donde se dieron cita autoridades locales, junto a las diferentes estructuras del Poder Popular y movimientos sociales.

La junta directiva quedó ratificada y está compuesta por los siguientes miembros:

  • PRESIDENTE: Dr. Ángel Márquez
  • VICEPRESIDENTE :Nerluz Casanova
  •  SECRETARIA: Milinda Soto
  • SUBSECRETARIA :Mayra D’Arthenay

El presidente del Concejo Municipal, Dr. Ángel Márquez, en su discurso de instalación, destacó la importancia de trabajar en conjunto para el desarrollo de Maracay y Choroní, enfatizando el compromiso de trabajar junto al pueblo, bajo el liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Rafael Morales, de la mano con la diferentes estructuras del Poder Popular, siempre en la búsqueda del bienestar colectivo, en unión nacional con los diferentes sectores, consolidando de manera definitiva la paz y la felicidad social de la nación.

También, agregó el presidente del cuerpo edilicio de Girardot que en estos momentos de lucha de la Patria, nos sumamos con todas las fuerzas a la tarea asignada de la Dra. Delcy Rodríguez, como Presidenta Encargada, para asumir la riendas administrativas de la nación y lograr el rescate del líder de la nación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

«Tengamos la confianza y la fortaleza de que juntos y juntas venceremos todas las vicisitudes ¡Leales Siempre, Traidores Nunca!», expresó el concejal Márquez.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS : ALCALDÍA DE GIRARDOT 

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Costaragua inició despliegue del programa «Aragua, Costa y Pescado»

6 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Pueblo aragüeño rechaza secuestro del presidente Maduro y la primera combatiente

6 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Saab: “asistimos a la agonía del derecho internacional”

6 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Mundo

Alto comisionado de la ONU reconoce «narrativas falsas» contra Venezuela

6 de enero de 2026 Beatriz Guilarte