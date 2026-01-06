concejo Municipal de Girardot instaló junta directiva para el Periodo Legislativo 2026 – 2027

CIUDAD MCY.-En un acto solemne, lleno de profundo patriotismo, se realizó la instalación de la junta directiva del Concejo Municipal de Girardot, que regirá durante el periodo legislativo 2026-2027.

El salón de sesiones de la Cámara Municipal fue el lugar donde se dieron cita autoridades locales, junto a las diferentes estructuras del Poder Popular y movimientos sociales.

La junta directiva quedó ratificada y está compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Dr. Ángel Márquez

VICEPRESIDENTE :Nerluz Casanova

SECRETARIA: Milinda Soto

SUBSECRETARIA :Mayra D’Arthenay

El presidente del Concejo Municipal, Dr. Ángel Márquez, en su discurso de instalación, destacó la importancia de trabajar en conjunto para el desarrollo de Maracay y Choroní, enfatizando el compromiso de trabajar junto al pueblo, bajo el liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez y del alcalde Rafael Morales, de la mano con la diferentes estructuras del Poder Popular, siempre en la búsqueda del bienestar colectivo, en unión nacional con los diferentes sectores, consolidando de manera definitiva la paz y la felicidad social de la nación.

También, agregó el presidente del cuerpo edilicio de Girardot que en estos momentos de lucha de la Patria, nos sumamos con todas las fuerzas a la tarea asignada de la Dra. Delcy Rodríguez, como Presidenta Encargada, para asumir la riendas administrativas de la nación y lograr el rescate del líder de la nación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

«Tengamos la confianza y la fortaleza de que juntos y juntas venceremos todas las vicisitudes ¡Leales Siempre, Traidores Nunca!», expresó el concejal Márquez.

