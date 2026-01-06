Instalada nueva junta directiva del Concejo Municipal de Revenga

CIUDAD MCY.- En el salón de sesiones de la Cámara Municipal, se llevó a cabo la sesión de instalación y juramentación de la nueva junta directiva del Concejo Municipal de Revenga, correspondiente al período fiscal 2026-2027.

En el acto, los ediles ratificaron por unanimidad al concejal Jhonny Alarcón como presidente de la cámara edilicia, y a la concejala Maiba Martínez como vicepresidenta. Asimismo, fueron ratificadas Carmen López de Infante, como secretaria, y Nancy Chacón como subsecretaria.

La sesión contó con la presencia del resto de los concejales, quienes respaldaron la nueva directiva, tras una propuesta realizada por el concejal Leancy Tovar. También asistieron comuneros y comuneras, representantes del Poder Popular, estructura municipal del PSUV, UBCh, así como diversas autoridades municipales.

El acto también contó con la presencia de la contralora del municipio, abogada Rosa Ziegler, y el síndico procurador municipal, Yohandri Delgado, así como directores y directoras de la Alcaldía del municipio Revenga.

El presidente del Concejo Municipal, Jhonny Alarcón, juró por la patria, por su familia, por la bandera, por el Comandante Chávez, por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, por los jóvenes caídos en defensa de la patria el pasado 3 de enero, por el municipio Revenga y por sus habitantes, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por la Revolución Bolivariana y por todas y todos los revengüeños.

Con esta instalación, el Concejo Municipal de Revenga inicia un nuevo período de trabajo legislativo, orientado a fortalecer la gestión pública y a consolidar la articulación con las comunidades y el Poder Popular, en beneficio del desarrollo integral del municipio.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA | FOTOS : ALCALDÍA DE REVENGA