Fiscal de EEUU solicita reprogramar audiencia del presidente Maduro

CIUDAD MCY.- Fiscal Federal de los Estados Unidos pide al tribunal del Distrito Sur de Nueva York reprogramar la fecha de la audiencia en el juicio ilegal contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, secuestrados por el Gobierno de EEUU tras un criminal ataque militar el 3 de enero.

El fiscal Jay Clayton en una carta dirigida a Alvin Hellerstein, juez tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó que la audiencia, prevista para el 17 de marzo inicialmente, sea postergada para al 26 del mismo mes, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

Según el documento, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía “pueda producir el descubrimiento de pruebas” y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir mociones previas al juicio, la solicitud cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados y busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”, reseñan medios internacionales.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados en Caracas el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense ilegal y los mantienen en el Metropolitan Detention Center of Brooklyn. En la primera audiencia de este proceso ilegal, Nicolás Maduro afirmó que sigue siendo presidente de Venezuela, que es un prisionero de guerra y que fue secuestrado.

Barry Pollack, abogado defensor de Nicolás Maduro, anunció que presentará numerosos documentos para reivindicar que su cliente es jefe de Estado soberano y que su captura fue ilegal considerando que se le acusa de presuntos cargos que no cometió.

FUENTE: CIUDAD MCY

FOTO:CORTESÍA