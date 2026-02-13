Corposalud Aragua realizó elección de la Reina de Carnavales 2026

CIUDAD MCY.- En un ambiente de alegría, unión y paz los trabajadores y trabajadoras de la sede central de la Corporación de Salud del estado Aragua celebraron la elección de la Reina de Carnaval, en el marco de los Carnavales “Aragua Ríe 2026″, impulsados por la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

La actividad, que fue una iniciativa de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, se desarrolló con la presencia de la presidenta de Asodiam, Ana Sandoval; la directora general del Hospital Central de Maracay (HCM), Elba Petit; el director general del José María Carabaño Tosta (IVSS), Jorvy Benavides, la Administradora del HCM, Diagnela Salazar, como jurados de la elección.

Lombano expresó su agradecimiento a todo el personal que se unió de manera maravillosa en la actividad, que demostró que el sector salud se encuentra más unido, con ganas de seguir trabajando con amor, compromiso y paz, en pro de seguir fortaleciendo el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua.

Dichas acciones son el reflejo del compromiso del presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, articulada por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y la vocera de poder popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA