El Legado de María Eugenia Mercado florece en el Corazón del HCM

Con la inauguración de la Unidad de Atención Integral a la Mujer (UAIM), el Gobierno de Aragua transforma la atención hospitalaria en un acto de amor, justicia y escucha activa

CIUDAD MCY.-Cumpliendo directrices de la gobernadora Joana Sánchez, y enmarcado en el Plan de la Patria de las Siete Transformaciones (7T), este viernes quedó oficialmente inaugurada la Unidad de Atención Integral a la Mujer (UAIM) “María Eugenia Mercado”, ubicada en las adyacencias de la emergencia del Hospital Central de Maracay (HCM).

Este nuevo espacio, el octavo en su tipo a nivel nacional, ofrece un servicio multidisciplinario que incluye asesoría legal, acompañamiento psicológico y apoyo a través del plan Parto Humanizado.

Gipsy Colmenares, Autoridad Única para los Asuntos de la Mujer en Aragua, destacó que la unidad busca ser un «espacio para el abrazo y la escucha amorosa», garantizando que ninguna mujer víctima de violencia o en situación de vulnerabilidad se quede sin respuesta.

Por otra parte, Yosmary Lombano, Autoridad Única de Salud, enfatizó la articulación perfecta entre el diagnóstico médico-legal y la atención social inmediata.

«No es solo atender la patología», explicó Lombano, al tiempo que aseguró que, «desde el área médica identificamos si existe un hecho violento y de inmediato activamos la ruta social y legal. Es una fusión entre la medicina y la justicia social».

El momento más sublime del acto ocurrió cuando el protocolo cedió paso al sentimiento. Bresky y Karely Sánchez, hijas de María Eugenia Mercado, contemplaron con ojos cristalinos el rótulo con el nombre de su madre.

«Mi mamá podía dejarnos a un ladito en el hospital para sentarse al lado de alguien que estuviera llorando. No le temblaba el pulso para decir ‘dame tu número, ¿dónde vives?, vamos a ver qué hacemos’”, recordó Bresky con voz quebrada pero firme.

Para las hermanas Sánchez, esta inauguración representa la materialización de un anhelo que su madre persiguió durante toda su vida: que nadie se fuera del hospital sin una respuesta, o al menos, sin un «déjame ver cómo te ayudo».

La UAIM funcionará con personal de guardia permanente, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua con la humanización de la salud y la protección de la familia venezolana.

El Hospital Central de Maracay, que atiende a miles de personas diariamente, cuenta ahora con un filtro de amor. La UAIM «María Eugenia Mercado» no solo es un tributo a una mujer excepcional, sino un recordatorio de que la política pública más efectiva es aquella que sabe escuchar.

En Aragua, la salud ya no solo se mide en récipes y diagnósticos, sino en la capacidad de acompañar a la mujer en su momento de mayor vulnerabilidad. Como bien señalaron sus hijas, el sueño llegó «un poco tarde», pero ha llegado con la fuerza necesaria para transformar vidas.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY