Mincyt – Fundacite Aragua elige sus voceros para la Constituyente Obrera

En un ejercicio de democracia protagónica se eligieron delegados municipales sectoriales, en un proceso de renovación de las estructuras obreras del país

CUIDAD MCY.-El sector Ciencia y Tecnología celebró su asamblea obrera en las instalaciones de Fundacite Aragua donde trabajadoras y trabajadores en compañía de representantes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, se reunieron en un ejercicio de democracia protagónica para elegir a sus delegados municipales sectoriales, marcando un paso crucial en el proceso de renovación profunda de las estructuras obreras del país.

Durante la asamblea, se abrió un debate para la construcción del Plan Productivo de la Clase Obrera. De este debate surgieron propuestas concretas y estratégicas, alineándose con el objetivo de sustituir importaciones.

Posteriormente, se procedió a la elección y proclamación de los delegados principales. Estos asumieron el compromiso irrenunciable de impulsar la Agenda Programática de la Constituyente, actuar sin burocratismo y mantener la vanguardia en la construcción del socialismo bolivariano, articulando siempre las necesidades de su base de origen.

El acto concluyó con la firma del acta correspondiente, que será elevada a la Comisión Promotora. Este documento permitirá acreditar a los delegados electos para la siguiente fase del proceso: donde las propuestas de Aragua tendrán eco a un nivel superior.

Esta asamblea celebrada en un centro clave como es Fundacite Aragua, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), demuestra el rol protagónico que la clase obrera asume en la defensa de la producción nacional y en la construcción de la soberanía tecnológica del país.

PRENSA FUNDACITE \ FOTOS CORTESÍA