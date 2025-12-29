Cuba acogerá Conferencia Internacional Antirracista

CUIDAD MCY.-Profesionales de las ciencias, las artes, la política, gobiernos, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, participarán en la Conferencia Internacional Cuba 2026,a para debatir sobre los pensamientos y acciones antirracistas.

El Ministerio de Cultura y el Programa Nacional contra el racismo y la discriminación Color de cubano fueron los encargados de realizar la convocatoria que reunirá a invitados nacionales e internacionales en la provincia de Artemisa, del 11 al 13 de octubre para propiciar un debate multidisciplinar sobre temas vinculados al racismo y la discriminación.

El Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre) y la Jornada de la Cultura Cubana serán el contexto propicio para la realización del evento, que conmemorará además el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y el primer decenio de su desaparición física.

En el espacio también se abordará el origen histórico de las teorías del racismo, la manipulación política y la reconstrucción sociocultural del concepto biológico de razas, la interseccionalidad del racismo, las luchas por la igualdad y otras líneas vinculadas a la temática.

Además de las conferencias, el programa incluye una visita al Memorial San Pedro en grabación al alcalde general Antonio Maceo, al Memorial Moncada, la colocación de ofrendas florales en las esculturas de Benito Juárez y Simón Bolívar, entre otras actividades.

