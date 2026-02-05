Cultores preservan la tradición de burras y burriquitas con formaciones

A través de un foro didáctico y enérgico, los guardianes de esta insigne manifestación llevaron al estudiantado de la UEM 24 de Junio temas de interés como la historia, música y vestuario

‎CIUDAD MCY.- El Consejo Comunitario para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial y Diversidad Cultural Burras y Burriquitas del estado Aragua, inició un ciclo de formaciones para llevar a niños y jóvenes el origen de esta manifestación, con motivo de preservar las raíces e historia.‎

‎

La iniciativa surgió tras la divulgación de videos que tergiversaban el origen del baile, a través de las redes sociales. Este hecho obligó a los cultores a tomar medidas para detener la falsa información, de allí, la decisión de tomar los nichos más jóvenes para empezar la concientización.

Los didácticos, entretenidos y enérgicos conversatorios tiene como punto de abordaje el contexto en que nació la tradición, música, confección y elementos de los trajes, pasos de bailes, y la diversidad de expresiones.

La actividad llevó por titulación “Burriquita tradicional: del sombrero hasta las alpargatas”, y estuvo bajo las ponencias Cira Simoza, José Luis Cortez, Paulo Ayala y Carlos Ayala.

REGUARDO PATRIMONIAL

Los hacedores de la cultura en la región aragüeña guardan un inmenso compromiso con la perpetuación de esta expresión, dado su valor e importancia en la memoria colectiva sobre la época colonial.

En ese sentido, José Luis Cortez, patrimonio cultural viviente del municipio Santiago Mariño, subrayó que la divulgación de datos erróneos sobre las burras y burriquitas puede ocasionar daños en la narrativa construida durante siglos, por eso, el gremio tiene el deber de llegar a distintos sectores para llevar la verdad.

Con una nutrida agenda organizan visitas a los 18 municipios de la entidad, especialmente, a sitios dedicados a la enseñanza y comunidades.

Por su parte, Carlos Ayala, bailador de la burriquita tradicional de Choroní, acoto: “venimos a traeres las buenas prácticas de la manifestación a los estudiantes, que aprendan los elementos que van desde la cabeza hasta los pies”.

CONTEXTO HISTÓRICO

El baile de las Burras o Burriquitas es una tradición festiva que mezcla artesanía, pantomima, teatro, baile y música. Los bailadores al ritmo de la música invitan a los “curiosos”, es decir, gente que se encuentra cerca, a acompañarlos.

El origen se remonta a la época colonial, cuando los esclavos disfrazados con faldones, sombrero de cogollo y trenzas largas salían a festejar en nombre de las mujeres, pues en esos años era mal visto ver a las féminas danzando.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY