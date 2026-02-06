JDP: rock multigeneracional con acento venezolano

CIUDAD MCY.- El mundo del rock venezolano ofrece una nueva sorpresa, con la unión de un camionero de 34 años que recorre EEUU transportando mercancías y amplia experiencia en el punk rock más irreverente, junto a un niño de 14 años, que estudia bachillerato en Cagua, Edo. Aragua, soñando con cantar en grandes escenarios.

La magia de la Internet y las redes sociales los llevó a conocerse, naciendo una amistad hilada por el ritmo del pop-rock. Así surge la agrupación JDP, conformada por Dano (guitarra y compositor) y Sada (voz), que a finales del año pasado estrenó su primer disco titulado «Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada», bajo la dirección del Indie Rock.

Los temas que incluye el álbum se encuentran disponibles en las principales plataformas digitales y también en el siguiente link youtube.com/@jdprockband.

JDP se estará presentando en Colombia en el mes de julio, con su propuesta que va más allá de la música, dado que su historia muestra cómo el arte rompe las barreras de la edad y el pensamiento. También muestra la ayuda desinteresada de un hombre con carrera ya establecida, que le da la oportunidad a un niño de surgir y realizar su vida a través del rock.

Por los 20 años de diferencia que existen entre los miembros de este dúo, pareciera que Dano es el maestro y Sada el mentor, pero muchas veces se invierten los roles y es el niño quien le enseña al adulto, rompiendo así los paradigmas de la experiencia.

“La música de nuestro álbum Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada la describiría como un disco totalmente conceptual de indie – alternativo, que narra historias abstractas en cada canción, con letras que a veces parecen sin sentido. Con una producción de la mano del prestigioso estudio de grabación Vintage Estudios, en Valencia, Edo. Carabobo, por el ingeniero de sonido Rubén Hernández. Además, con un mastering refinado del ganador de Grammy, graduado en Berklee, Enrique González Müller, quien masterizó el disco Frisbee de Caramelos De Cianuro”, explica Sada.

Dano está radicado en Carolina del Norte, EEUU, desde donde recorre autopistas del país norteamericano transportando mercancías. Cuando vivía en Venezuela, era el alma de la consagrada e irreverente agrupación de punk rock, Cañería, con la que se presentó en varios rincones del país.

Sada hace vida y arte en Cagua y otras ciudades aragüeñas, cantando en tarimas escolares y eventos familiares, en los que se divierte muchísimo. La bendición de la tecnología les permitió componer, grabar y producir un disco, inclusive, ya trabajan en lo que será su segundo álbum. Por supuesto que ambos sueñan con tocar juntos en la tierra que los vio nacer, anhelo que esperan materializar en este 2026.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS

FOTO: CORTESÍA