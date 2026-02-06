Ciudad MCY

Trasnocho Cultural presentará el documental La memoria es un caracol

Milexis Pino

Feb 6, 2026

CIUDAD MCY.- Desde este viernes 6, hasta el domingo 8 de febrero, el teatro Trasnocho Cultural de Caracas, presentará el documental La memoria es un caracol.

Una producción audiovisual venezolana explora la vida del cantante Luis Mariano Rivera.

La obra describe la vida de este personaje referente de la cultura popular, esta dirigido por Oscar Murat, como un viaje íntimo por su tierra natal, el Valle de Canchunchú, reviviendo sus paisajes, música y legado para combatir el olvido.

El guión de este documental está a cargo de Laura Romero y Murat, quienes durante 72 minutos logran enganchar al público asistente en la trayectoria personal, laboral y cultural de Mariano Rivera. Las funciones estarán disponibles a las 3:00 p. m., aptas para todo público.

Mariano Rivera promovió su profunda conexión con el folklore y la naturaleza de su tierra en estado Sucre, creando grandes clásicos musicales que reflejan su vida popular y han sido interpretadas por grandes artistas, consolidándolo como una figura esencial de la cultura venezolana.

