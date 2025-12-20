Trujillo se prepara para elaborar hallaca de más de 30 metros

CUIDAD MCY.-Las autoridades del estado Trujillo anunciaron la elaboración de una hallaca que poseerá al menos 33 metros, lo que consideran como una hazaña gastronómica.

«Este año a Dios gracias, la hallaca va por 33 metros. El equipo de infraestructura hasta el día jueves, empezó a picar las pipas faltantes para completar los 33 metros», comentó Francisco Terán, uno de los organizadores de la actividad culinaria.

La multisápida contendrá al menos 24 kilos de carne y cochino, 100 kilos de hojas y centenares de aliños que se dispondrán para esta elaboración.

FUENTE EL ARAGUEÑO | FOTO REFERENCIAL