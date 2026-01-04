‎Transporte público en Aragua presenta una movilidad del 70%‎

CIUDAD MCY.-Este domingo, autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Policía Nacional Bolivariana (PNB), y autoridades del Gobierno regional verificaron el correcto funcionamiento del transporte público en los principales terminales terrestres de la entidad aragueña.
Esto a propósito del cumplimiento de las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quién ordenó verificar la activación de rutas de transporte y así garantizar a los usuarios y usuarias el traslado seguro a sus destinos.
Parte de los recorridos que se ejecutaron se centraron en los terminales de San Casimiro y Maracay, además de pasar por el terminal de San Juan de los Morros, ruta que coincide con la vialidad hacia el sur de Aragua.
Es importante destacar que, se logró visualizar una fluida movilidad, reportándose un 70% de operatividad, con afluencia moderada de usuarios, lo que reafirma el civismo del pueblo aragueño.
ELIMAR PÉREZ | Fotos Cortesía