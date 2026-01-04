‎Transporte público en Aragua presenta una movilidad del 70%‎

CIUDAD MCY.-‎Este domingo, autoridades del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Policía Nacional Bolivariana (PNB), y autoridades del Gobierno regional verificaron el correcto funcionamiento del transporte público en los principales terminales terrestres de la entidad aragueña.

‎Esto a propósito del cumplimiento de las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quién ordenó verificar la activación de rutas de transporte y así garantizar a los usuarios y usuarias el traslado seguro a sus destinos.

‎Parte de los recorridos que se ejecutaron se centraron en los terminales de San Casimiro y Maracay, además de pasar por el terminal de San Juan de los Morros, ruta que coincide con la vialidad hacia el sur de Aragua.

Es ‎importante destacar que, se logró visualizar una fluida movilidad, reportándose un 70% de operatividad, con afluencia moderada de usuarios, lo que reafirma el civismo del pueblo aragueño.

ELIMAR PÉREZ | Fotos Cortesía