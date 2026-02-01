Sábado de Despliegue Social atendió a mariñenses

Este evento forma parte de lo que contempla la 4 T del Plan de la Patria que buscar consolidar el «socialismo territorial» y la felicidad suprema mediante el fortalecimiento de misiones y grandes misiones

CIUDAD MCY.- En un trabajo articulado, el Gobierno de Aragua liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, llevó a cabo una nueva jornada de los Sábados de Despliegue Social en la comunidad Dios es Mi Refugio, ubicada en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

La actividad contó con la participación de un equipo multidisciplinario encargado de gestionar servicios especializados para los habitantes del sector, como parte de las acciones establecidas en la cuarta transformación (4T) del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, cumpliendo con las orientaciones del presidente constitucional Nicolás Maduro y con el apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En el área de salud, el operativo dispuso de consultas en las especialidades de traumatología, medicina general, medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología. Asimismo, se habilitaron servicios de odontología y se cumplió con el esquema de inmunización a través de jornadas de vacunación para la población asistente.

Estas acciones técnicas fueron diseñadas para facilitar el acceso a la asistencia médica preventiva y especializada dentro del territorio comunitario.

En cuanto al abordaje social, la jornada integró a diversos entes y secretarías de la Gobernación, incluyendo la presencia del Sistema de Misiones y Grandes Misiones. Se brindó asesoría mediante el programa de Parto Humanizado, el Instituto de Nutrición y las oficinas de Atención al Ciudadano. De igual manera, se desplegaron servicios administrativos de la Prefectura y el Registro Civil, además de habilitar puntos para la actualización de datos en la plataforma Patria.

El despliegue también contempló actividades en las áreas de deporte y recreación, además de atención médica veterinaria, gestionadas por los organismos estatales competentes.

El objetivo central de esta movilización institucional fue garantizar la cobertura de servicios médicos, alimentarios y de protección social en la zona.

Con la ejecución de este operativo, las autoridades regionales buscan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la presencia directa de las instituciones en las comunidades.

Uno de los beneficiados en esta actividad fue la señora Paula Chávez, miembro del sector quien extendió un mensaje de profundo agradecimiento a las autoridades competentes por gestionar este tipo de jornadas que dan solución no solo económica sino en otros aspectos a las personas que más lo necesitan, las cuales destacó suelen ser «muchas».

José García fue otro ciudadano que gozó de los servicios que brindó el despliegue, puntualizó que más allá de asistir para adquirir un beneficio, lo hizo para demostrar su apoyo al que denominó como un Gobierno revolucionario, y les invitó a seguir realizando estas acciones no solo en Rosario de Paya, sino también en los rincones aragüeños.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA