Gobernadora Joana Sánchez celebró junto al pueblo de Chuao su historia y tradición

La jornada conmemorativa por los 458 años reunió manifestaciones culturales, participación comunitaria y manifestaciones ancestrales que exaltan la identidad de esta emblemática localidad costera

CIUDAD MCY.-El encantador pueblo costero de Chuao conmemoró 458 años de fundado, reafirmando ante la comunidad y visitantes su historia centenaria, legado cultural y espíritu resiliente como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la entidad.

Desde tempranas horas, las coloridas calles y la bahía del pueblo se llenaron de emoción, acompañadas por desfiles, repique de los tambores, el murmullo del mar y el recorrido sereno del río de Chuao, en una jornada donde la memoria histórica y la identidad comunitaria se entrelazaron con el fervor colectivo de sus habitantes.

La celebración se engrandeció con la visita de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, quien recorrió el pueblo, caminó por sus plazas históricas y compartió con habitantes y visitantes, reconociendo la importancia de este enclave costero para el turismo y la cultura regional. A su lado, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, también acompañó la conmemoración y destacó el valor del pueblo en el entramado social e histórico de la entidad.

El aniversario del pueblo de Chuao, cuyos orígenes se remontan a 1568 según registros históricos, evoca siglos de trabajo colectivo, arraigada tradición cacaotera y manifestaciones culturales que han forjado su identidad.

Su nombre, derivado de un vocablo indígena asociado al agua, simboliza el vínculo profundo de sus habitantes con su entorno natural privilegiado, resguardado entre montañas, selva tropical y las costas del mar Caribe.

Chuao ha sido históricamente un pueblo de cacao de fama mundial, cuyas plantaciones criollas han generado reconocimiento internacional por la calidad de sus granos. Además, la localidad celebra desde tiempos remotos manifestaciones culturales como los tambores y las experiencias en los patios de secado, expresión viva del devenir cotidiano que impregna cada celebración.

Este aniversario, que coincide con el Día del Amor y la Amistad, se convirtió en una oportunidad para enaltecer la resistencia cultural y la cohesión comunitaria de Chuao, un pueblo que celebra el pasado con el corazón puesto en el futuro, y que continúa siendo un destino emblemático para quienes buscan conocer la historia, sabores y tradiciones más profundas de la región.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA