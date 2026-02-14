Más de mil 600 personas participaron en desfile de comparsas en Las Tejerías

En el desfile participaron 26 instituciones educativas, así como las cinco comunas de la localidad, convirtiendo la jornada en una vitrina del talento local

CIUDAD MCY.-Las calles del Casco Central de Las Tejerías se transformaron este viernes en un vibrante escenario de fantasía y arraigo cultural, con el desfile de comparsas de instituciones educativas y comunas de la localidad, con lo que más de mil 600 personas dieron inicio a los Carnavales Turísticos 2026.

Niños, niñas, jóvenes y personal docente, junto al Popular, desfilaron al ritmo de melodías tradicionales de la época carnestolenda, impregnando cada rincón de la ciudad de magia, color y alegría. Es preciso mencionar, que en el desfile destacó la creatividad impuesta por cada comparsa, en la que cada institución educativa y comuna, transformaron materiales diversos en majestuosos trajes, resaltando así las tradiciones venezolanas, además de la flora y la fauna nacional.

El alcalde, Régulo La Cruz, junto a su equipo de Gobierno, acompañó el evento, al tiempo que destacó que el mismo fue propicio para el compartir en familia, “en Las Tejerías seguimos consolidando la paz y la tranquilidad, por lo que, durante todo el asueto, en unión familiar, vamos a disfrutar de múltiples actividades”, recordó.

Es preciso mencionar que 26 instituciones educativas participaron en el desfile, así como las cinco comunas de la localidad, convirtiendo la jornada en una vitrina del talento local y una herramienta pedagógica para las nuevas generaciones.

ADULTOS MAYORES DIJERON PRESENTE

Durante el desfile que marcó el inicio de los Carnavales Turísticos Las Tejerías 2026, también resaltó la participación de los adultos mayores del municipio, quienes con su carisma y creatividad también contagiaron al público.

Tras el desfile, las personas de la juventud prolongada de la jurisdicción se concentraron en las adyacencias de la Casa de los Abuelos, para realizar la elección de la reina y el rey de este sector de la población, por lo que su talento también salió a relucir en esta ocasión.

El mandatario local enfatizó que esta actividad es solo una muestra de la robusta agenda preparada para este 2026, la cual busca posicionar a Santos Michelena como un destino turístico de referencia en el estado Aragua. Así, la programación de los Carnavales Turísticos Las Tejerías 2026 continuará mañana sábado con la celebración de los matrimonios colectivos, a propósito del Día del Amor y la Amistad y, posteriormente, con la elección de la reina del municipio, en los espacios de la Plaza Bolívar de la jurisdicción.

Asimismo, desde este sábado 14 y hasta el martes 17 de febrero, propios y visitantes podrán disfrutar de los balnearios Boca de Cagua y Cascaronal, donde también se dispondrá de múltiples actividades recreativas.

