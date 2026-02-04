Ejecutivo Nacional resalta resiliencia del pueblo a un mes de la agresión militar

CIUDAD MCY.- A un mes de la agresión militar contra el país, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la madurez de la población para superar este evento y consolidar la tranquilidad y la paz.

Las declaraciones las ofreció desde el Palacio de Miraflores, en compañía del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, resaltando que, frente a los intentos externos de generar caos en la nación, el pueblo “se repuso y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional”.

Del mismo modo, insistió que cualquier controversia o divergencia debe ser canalizada estrictamente a través del diálogo y el respeto a la legalidad internacional. «Si hay algo que ha unido a los venezolanos (…) es que la controversia, es que la divergencia con el Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) debe hacerse de manera diplomática, por el diálogo político», afirmó.

También confirmó que, como parte de este proceso de superación de las diferencias, ha mantenido comunicaciones telefónicas con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Finalmente, Rodríguez reiteró en que el camino para la Revolución Bolivariana a seguir es el respeto mutuo para construir una agenda de trabajo a pesar de las diferencias.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA