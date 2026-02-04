Ministro Aníbal Coronado asume la presidencia de Metrobús de Venezuela

CIUDAD MCY.-En un paso estratégico para la optimización del sistema de transporte público en el país, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Aníbal Eduardo Coronado Millán, fue designado como presidente de la empresa estatal Metrobús de Venezuela S.A.

La designación, formalizada en la Gaceta Oficial N.° 43.305 con fecha del 28 de enero de 2026, establece que, bajo el Decreto N.° 5.230, Coronado asume también como presidente encargado de la Junta Directiva de la institución.

Esta nueva responsabilidad tiene como objetivo central optimizar el sistema de transporte superficial en el marco de los planes de movilidad dirigidos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez.

Con este nombramiento, el Ejecutivo reafirma su compromiso de elevar los estándares de servicio y operatividad, al integrar todas las capacidades del Estado para garantizar un sistema de movilidad moderna, segura y de vanguardia en todo el territorio nacional.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA