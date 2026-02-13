El «Atleti» sorprendió y complica las cosas al FC Barcelona

CIUDAD MCY.-Para la sorpresa de la semana, el «batacazo» que protagonizó el Atlético de Madrid, goleando 4-0 al FC Barcelona, que venía como favorito, para complicar su clasificación a la gran final.

El bien parado y jefe de la Liga Española, aunque venía con ganas de consolidar su candidatura para obtener la copa número 33 en su palmarés, vio como tras un descuido en la defensa, el zaguero central Eric García 6′ anotaba en propia puerta para adelantar a la oncena «colchonera».

Antoine Griezzman 14′ amplió la ventaja y Ademola Lookman 33′ puso el 3-0 ante un Barcelona que desde entonces se replegó y buscó la respuesta sin éxito. Finalmente, Julián Álvarez 45+2′ sentenció para una primera mitad de alto voltaje que culminó la victoria para el «Atleti» en el Riyadh Air Metropolitano.

Con este triunfo, el Barcelona se ve en la obligación de remontar, anotando 4 tantos o más en el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.

Una derrota histórica para el FC Barcelona

Antes de lo ocurrido este jueves en Madrid, el Barcelona no recibía una goleada desde el 26 de octubre de 2025, ocasión en la que fueron derrotados 4-1 ante el Sevilla.

Por otro lado, el Barcelona se lleva hoy un amargo precedente a casa, pues, no recibían 4 goles en un primer tiempo en una competición oficial desde 1953, marcando una de las derrotas más notorias desde el inicio de la fase de Hansi Flick en el equipo.

