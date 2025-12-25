Sones de negro o Tamunangue podría ser declarado patrimonio universal en 2026

Ciudad MCY.-El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Yrady, anunció que se espera que para el próximo año el tamunangue o sones de negro sea declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como nuestro 12° Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La afirmación la realizó durante el programa Referente Informativo de TVFanb, acompañado por la viceministra de Cultura, Karen Millán. Yrady recordó que Venezuela presentó su primer expediente en el año 2011, Los diablos danzantes de Corpus Christi, que fue aprobado en 2012, y que recientemente se alcanzó el número 12 con el joropo. El próximo año será evaluado el expediente del Tamunangue, mientras que en 2027 se analizará la candidatura de la arepa y en 2028 la de la hallaca, íconos gastronómicos profundamente vinculados a la identidad nacional.

El gestor cultural también destacó la importancia de otros expedientes, como el de las lenguas indígenas en riesgo de desaparición, que requieren medidas de salvaguarda urgente, y los cánticos de trabajo del Llano Colombo-Venezolano, presentado de manera conjunta con Colombia y aprobado en 2017. “Toda esta diversidad refleja la esencia multiétnica y pluricultural de nuestra sociedad”, subrayó.

El también escritor subrayó que en la “Venezuela profunda” late una identidad que se expresa en fiestas, promesas y preparativos que se extienden durante todo el año. “Es un reducto de venezolanidad distinto a la dinámica global, que merece ser protegido y transmitido de generación en generación”. Enfatizó que la convención de la Unesco busca salvaguardar —más que rescatar— las culturas, como garantía de que las comunidades sean protagonistas en la preservación de sus tradiciones.

Por su parte, la viceministra Millán resaltó que 2025 ha sido un año significativo para Venezuela en relación con la Unesco. Recordó que el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles fue reconocido como centro categoría tipo dos, con más de un millón de niños incorporados en dinámicas musicales. Asimismo, la ciudad de Caracas fue certificada como “ciudad de aprendizaje”, gracias a sus programas alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de las Siete Transformaciones (7T) impulsado por el Gobierno nacional.

Fuente: Medio Digital | FOTO CORTESÍA