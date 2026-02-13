Inició fiesta del Carnaval REIR 2026 en Aragua

‎El comienzo de esta divertida y colorida jornada se vio marcada con el lanzamiento de la marca Aragua Encanta_

‎

‎CIUDAD MCY.-‎Desde un remozado parque Felipe Guevara Rojas, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, lideró el despliegue de inicio de los Carnavales REIR 2026 en toda la entidad.

‎

‎En compañía del Gabinete Ejecutivo, instituciones y ciudadanía general, la máxima autoridad regional ofreció declaraciones a los medios de comunicación en las que describió detalladamente el nutrido cronograma de actividades ofrecido para el disfrute de toda la familia.

‎

‎Uno de las particularidades de esta festividad es la temática, pues desde el Gobierno nacional se tomó como ejemplo central el nacionalismo, elevar al mundo las tradiciones, bailes, colores, vestimenta y todo aquello característico de Venezuela. «Tenemos una fiesta con identidad patriota», subrayó Sánchez.

‎

‎Según la información, los sitios activados para el esparcimiento y recreación se distribuyeron de forma territorial, estos son algunas de las cifras:

‎San Sebastián: cuatro puntos

‎Jose Ángel Lamas: cuatro puntos

‎Jose Felix Ribas: cuatro puntos

‎Camatagua: cinco puntos

‎Libertador: cuatro puntos

‎Francisco Linares Alcántara: un punto

‎Mario Briceño Iragorry: seis puntos

‎Santiago Mariño: cuatro puntos

‎Bolivar: tres puntos

‎Tovar: 25 puntos

‎Urdaneta: siete puntos

‎San Casimiro: siete puntos

‎Zamora: tres puntos

‎

‎Como ya es costumbre, en la Bahía de Cata y en Choroní se realizará el festival musical playero. A esto se le suma el concierto de la Ruta Live Carnavales en Paz, bailoterapia en el Parque Ejército Las Ballenas con invitados de República Dominicana y la inauguración del Cafetín del Zoológico Las Delicias.

‎

‎Asimismo, el Teatro de la Ópera se adueña de las artes y escenografías con distintos eventos, entre ellos, la coronación de la Reina del Carnaval, el desfile de carrozas, presentaciones de danza y musicales.

‎

‎»Hacemos el esfuerzo permanentemente para que el encuentro de la familia sea en sano desarrollo, esto comprende una gran intervención de todas las instituciones del Gobierno Bolivariano», refirió la mandataria regional.

‎

‎Para disminuir las posibilidades de cualquier incidencia, y en caso de presentarse ofrecer una respuesta inmediata, más de 7 mil funcionarios de los cuerpos de Seguridad y Sistema de Gestión de Riesgo, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran desplegados en los sitios de mayor impacto.

‎

‎En el área de salud, un conglomerado de 88 médicos están distribuidos en 19 puntos de atención moviles y cinco en espacios fijos.

‎

‎Sanchez agregó que, «también tendremos campamentos deportivos, de voleibol, baloncesto, futbol; llevar en esta temporada de vacaciones un breve descanso a nuestros hijos para hacer deporte y cultura».

‎

‎Cada una de estas acciones se ejecutan bajo los lineamientos del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, siguiendo las orientaciones de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez.

‎

MARCA ARAGUA ENCANTA

‎En miras de consolidar una imagen atractiva, el Gobierno Bolivariano de Aragua lanzó al público la marca Aragua Encanta. A través de las plataformas digitales la comunidad nacional e internacional podrá conocer los atractivos del estado, lo que permite mostrar con orgullo el gentilicio.

‎

‎»Tiene que ver con la aragüeñidad, con la espiritualidad, con lo que significa acoger lo nuestro», declaró la vocera del Poder Popular en la Gobernación.

‎

‎Un arduo estudio de otras marcas dejó como resultado el nombre, que busca envolver en la magia y belleza de esta tierra y su gente a los visitantes. «Activaremos un portal web donde todos los prestadores de servicios y todos quienes nos visitan sean bienvenidos a dejar su aportes positivos».

THAIMARA ORTIZ

FOTO: PRENSA GBA