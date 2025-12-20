Ciudad MCY

Entrega de certificados impulsa el emprendimiento femenino en el municipio Bolívar

PorMilexis Pino

Dic 20, 2025

CUIDAD MCY.-En un acto cargado de emotividad y compromiso social, este día se llevó a cabo la entrega de certificados a mujeres emprendedoras del municipio Bolívar, actividad realizada junto a la alcaldesa Marisol Rodríguez y organizada a través de la Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios.

La jornada reconoció el esfuerzo, la constancia y el talento de mujeres que, con dedicación, han apostado por el emprendimiento como vía para el desarrollo personal, familiar y comunitario.

Este logro es resultado de las políticas de inclusión y apoyo a la mujer impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, así como del respaldo permanente de la gobernadora Joana Sánchez, quienes han reafirmado su confianza en la capacidad transformadora de las mujeres venezolanas.

Durante el acto, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo espacios de formación y acompañamiento que permitan a las emprendedoras consolidar sus proyectos productivos, generar ingresos y contribuir al crecimiento económico local.

Con iniciativas como esta, el municipio Bolívar avanza con paso firme en el empoderamiento de las mujeres sanmateanas, fortaleciendo sus capacidades y abriendo caminos hacia un futuro lleno de oportunidades, progreso y bienestar para todas.

NOTA DE PRENSA | FOTOS CORTESÍA

