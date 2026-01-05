Espacios de la ARC fueron embellecidos

Estas labores permitieron que los espacios de la autopista estén aseados y libre de desperdicios para el bienestar y seguridad de los conductores que transitan por la referida arteria vial

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por embellecer las vías públicas de la entidad, las cuadrillas de Vías de Aragua realizaron una jornada de mantenimiento en los alrededores de la Autopista Regional del Centro (ARC).

La actividad, que busca proporcionar vías públicas ordenadas, seguras y transitables, se alinea con las orientaciones enmanadas del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta (e), Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La jornada, efectuada por la fuerza trabajadora de Vías de Aragua, se desarrolló desde tempranas horas de este lunes, donde con las herramientas adecuadas realizaron las tareas de barrido, desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y vegetales.

Esta significativa actividad permitió que los espacios de la ARC estén aseados y libres de desperdicios para el bienestar y seguridad de los conductores que transitan por la referida arteria vial.

Cabe mencionar, que estas labores de mantenimiento se desarrollan con frecuencia en la ARC y en las avenidas del estado Aragua con el objetivo de que las vías de la entidad permanezcan ordenadas y seguras.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA