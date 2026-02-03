España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16

CIUDAD MCY.- Ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, Pedro Sánchez anunció el martes, 3 de febrero de 2026, que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Además, Sánchez pedirá responsabilidades a los directivos de estas plataformas y ha concretado las medidas que va a poner en marcha su Gobierno. Así, ha asegurado que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Por otro lado, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

ESFUERSOS CON OTROS PAISES EUROPEOS

Sánchez ha anunciado igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado «una huella de odio y polarización».

De la misma forma, el presidente del Gobierno ha informado de que España se ha unido a cinco países europeos en la ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’ para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Sánchez ha considerado necesarias esas medidas y ese esfuerzo conjunto, debido a que las redes sociales se han convertido en «un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio».

El presidente ha insistido en que es necesario «recuperar el control» y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que ha admitido que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluida España. «Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación -ha añadido- es mayor que su riqueza».

