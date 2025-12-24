Estado venezolano y Rusia ratifican agenda de trabajo conjunto ante la Unesco

CIUDAD MCY.- La Delegación Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como parte de la Agenda 2025, sostuvo una reunión de alto nivel en Moscú con el presidente de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN).

El encuentro se desarrolló en el marco del trabajo que debe adelantarse en virtud de la aprobación del Programa I de Educación de la Unesco 2026-2029, en el que se abordó la cooperación académica y la articulación de esfuerzos conjuntos en materia de Educación Inclusiva, en consonancia con el ODS 4.

En la junta se discutieron propuestas de cooperación horizontal para la formación de maestras y maestros del Sur Global en educación inclusiva y personalizada, así como los desafíos en la formación docente y en la transición entre modalidades de educación especial e inclusiva.

Asimismo, se destacó la necesidad de desarrollar investigaciones con la finalidad de democratizar el acceso a las nuevas tecnologías para garantizar el derecho a la educación, la cultura, el deporte, la comunicación y la información, reduciendo la brecha entre el Norte y el Sur Global.

En la actividad, Venezuela y Rusia ratificaron su voluntad de seguir trabajando conjuntamente en la Unesco por una educación más justa, equitativa y transformadora.

Fuente: Unesco-ve | FOTO CORTESÍA