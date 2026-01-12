Estudiantes de Girardot retornaron a clases con normalidad

Durante la jornada matutina se registró una asistencia inicial de aproximadamente 229 estudiantes, matriculados en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Dr. Carlos Miguel Escarrá”, ubicada en el urbanismo Guasimal del municipio Girardot

CIUDAD MCY.-En el estado Aragua se desarrolló con total normalidad el retorno a las actividades escolares correspondientes al segundo momento académico del periodo 2024-2025. Desde la Unidad Educativa Nacional Bolivariana «Dr. Carlos Miguel Escala», ubicada en el urbanismo Guasimal del municipio Girardot, autoridades regionales confirmaron la asistencia de los estudiantes en un ambiente de paz y trabajo institucional.

​ Rodolfo Ramírez, Secretario General de la Segunda Transformación (Ciudades Humanas y Servicios Públicos) de la Gobernación de Aragua, encabezó el despliegue acompañado de Edison Gutiérrez, presidente de Fundaragua; de los Bricomiles y el director del plantel Wilman Rosales.

​ATENCIÓN INTEGRAL

​Ramírez explicó que durante este inicio de clases se desarrolló un abordaje integral de manera simultánea en escuelas y liceos de la entidad, que no solo se limitó al recibimiento pedagógico, sino que incluyó una jornada de mantenimiento integral por parte de las cuadrillas de Fundaragua.

«Estamos realizando inspecciones detalladas en las tuberías de aguas servidas y agua potable, siguiendo las orientaciones del Ministro Héctor Rodríguez y de nuestra Gobernadora», explicó Ramírez.

​La autoridad regional enfatizó que estas acciones el Ejecutivo regional buscan garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las clases. El despliegue de servicios se realizará de manera simultánea en los 18 municipios de la entidad aragüeña, donde secretarios, presidentes de entes y personal directivo estarán activos en los planteles de educación inicial, básica y media.

​Ramírez destacó que el Gobierno regional se mantiene desplegado en la calle para asegurar que el retorno a las aulas sea exitoso en toda la entidad. «La orden es trabajar. Estamos en cada institución haciendo el recibimiento de los estudiantes y verificando que el sistema educativo funcione con total normalidad», puntualizó.

​En tanto, Wilman Rosales, director de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Miguel Escarrá Malavé”, dio la bienvenida a los estudiantes y a su vez agradeció a las autoridades por el apoyo, en el mantenimiento de la institución y la visita de entes de seguridad.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la gestión pública encabezada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que trabajan de manera continua en el bienestar del pueblo aragüeño, manteniendo la operatividad de todos los servicios básicos dentro de los centros educativos para fortalecer el proceso de formación de los niños, niñas y jóvenes del estado.

REINA BETANCOURT | FOTOS CORTESIA