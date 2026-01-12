Estudiantes de Mariño iniciaron con entusiasmo el segundo momento del año escolar 2025-2026

Esta actividad se enmarca en las directrices educativas nacionales para fortalecer la formación académica en un entorno de paz.

CIUDAD MCY.-Con un ambiente lleno de entusiasmo, compromiso y alegría, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, encabezó el inicio del segundo momento del año escolar 2025-2026, actividad que se desarrolló desde las instalaciones de la E.B.E. Creación Sorocaima.

Durante su visita al plantel, el mandatario municipal compartió con los estudiantes, quienes retornaron a las aulas tras el asueto navideño para continuar con su proceso de formación. Guzmán destacó que este nuevo ciclo está cargado de aprendizaje y amor, siguiendo las orientaciones pedagógicas del ministro de educación, Héctor Rodríguez.

A través de sus redes sociales, el burgomaestre documentó el recorrido por la institución, donde tuvo la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad educativa.

«Felicitamos al personal obrero, administrativo y académico por su incansable labor de seguir formando a nuestras niñas y niños en un clima de armonía», expresó el alcalde.

GARANTÍA DE PAZ EN LAS AULAS

El Alcalde de Mariño destacó la importancia de mantener las escuelas como territorios de convivencia y crecimiento, al tiempo que aseguró que la prioridad de su gestión es asegurar las condiciones necesarias para que los planteles sigan llenos de jóvenes y niños con deseos de superación.

«Damos por iniciado este segundo momento escolar garantizando lo que haya que garantizar, pero siempre poniendo la paz por delante de todos nosotros», enfatizó la máxima autoridad municipal.

CIERRE Y RESPALDO INSTITUCIONAL

El inicio de actividades escolares en el municipio cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y regional. El alcalde Guzmán reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad educativa, agradeciendo el apoyo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de la vocera del Poder Popular, Joana Sánchez, quienes han sido piezas fundamentales en el fortalecimiento de las políticas públicas en Santiago Mariño.

REINA BETANCOURT | FOTOS CORTESÍA