Funcemar activó servicio de crematorio para animales de compañía

CIUDAD MCY.- El alcalde Rafael Morales, a través de la Fundación de Cementerios de Maracay (Funcemar), autorizó la activación del nuevo servicio de crematorio para animales. Esta iniciativa surge como parte de las políticas de gestión urbana y bienestar social, buscando ofrecer una alternativa respetuosa para las familias que enfrentan la pérdida de sus mascotas.

El servicio, que ya se encuentra operativo en las instalaciones del Cementerio Metropolitano de Maracay, ubicado en la parroquia Casanova Godoy, ha sido diseñado bajo estándares de respeto y dignidad.

El proceso se centra en la cremación individual, asegurando un manejo confiable de los restos del animal de compañía. Al finalizar el procedimiento, Funcemar hace entrega de una constancia de cremación, lo que garantiza transparencia y orden administrativo en cada caso atendido.

La puesta en marcha de esta unidad responde a una necesidad histórica en el municipio, permitiendo que la despedida de los animales domésticos se realice de forma controlada y bajo normativas ambientales vigentes.

Con este paso, la gestión municipal no solo aborda un tema de salud pública al evitar la disposición inadecuada de restos, sino que también empatiza con el valor emocional que las mascotas representan en el núcleo familiar contemporáneo. Así, Funcemar pone a disposición de la colectividad el número telefónico +58 426-5709062 para brindar información detallada sobre costos, horarios y protocolos de atención.

Mientras que en otras ciudades este servicio suele ser un lujo privado, el gobierno municipal, de la Gran Maracay y Choroní lo posiciona como un servicio de gestión pública directa, siguiendo el modelo de ciudades como Caracas que ya cuentan con instalaciones similares bajo tutela estatal.

