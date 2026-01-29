Ciudad MCY

Más de 100 aragüeños atendidos en jornada de captación quirúrgica

PorBeatriz Guilarte

Ene 29, 2026

CIUDAD MCY.- Se llevó a cabo con éxito jornada de captación de pacientes para cirugías de media y baja complejidad, en el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Ernesto «Che» Guevara, ubicado en Samán de Güere en el municipio Santiago Mariño.

En el abordaje, un equipo de médicos cirujanos generales atendió un total de 101 personas entre mujeres y hombres, para intervenciones quirúrgicas de resolución de hernias inguinales, umbilicales, lipomas, esterilización quirúrgica, eventración abdominal, histerectomía, varicocele y colecistectomía.

La coordinadora regional de la Fundación Barrio Adentro (FMBA), Lcda. Velly Martínez, informó que el mismo día de la jornada fueron resueltos de manera inmediata 13 casos de lipomas con cirugía menor, en aras de brindar respuestas quirúrgicas de manera oportuna y gratuita a todos y todas por igual.

Destacó que en el CDI se realizan intervenciones quirúrgicas diariamente, gracias a un equipo multidisciplinario de médicos y de enfermería pertenecientes al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), cumpliendo las políticas de protección social del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA

