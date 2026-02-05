Exitosa Jornada de la Misión Nevado en el Municipio Francisco Linares Alcántara

CIUDAD MCY.-En el marco de la Misión Nevado, se llevó a cabo una exitosa jornada en la Plaza Bolívar de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, con el objetivo de brindar atención integral a las mascotas de la comunidad y promover la concientización sobre la importancia de la protección animal.

El evento contó con la presencia del alcalde del municipio, Víctor Bravo, quien destacó la relevancia de estas actividades en el fortalecimiento del vínculo entre el gobierno local y la comunidad.

«Es fundamental que como comunidad trabajemos juntos para proteger a nuestros animales y promover su bienestar. Agradezco a todos los involucrados en esta actividad, especialmente al equipo de la Misión Nevado, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a nuestra gobernadora Joana Sánchez, por su incansable labor», expresó el alcalde Victor Bravo.

Durante la jornada, se realizaron consultas veterinarias gratuitas, vacunaciones y una serie de actividades educativas orientadas a sensibilizar a la población sobre el cuidado de los animales y la importancia de la salud pública.

La jornada también incluyó charlas sobre el rescate y cuidado de animales en situación de calle. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos continuos del gobierno para fomentar el respeto por los derechos de los animales y garantizar su protección en todo el territorio.

La Misión Nevado es un programa social del gobierno venezolano que tiene como misión mejorar la calidad de vida de los animales, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad. A través de la Misión Nevado, se realizan jornadas de atención veterinaria, campañas de vacunación, y acciones educativas para promover el respeto hacia los animales.

