Nueva comisión legislativa impulsará integración social y educativa en Aragua

La instancia abordará educación, ciencia, tecnología, cultura, deporte y comunicación, articulando políticas públicas con el Poder Popular en el marco del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- El auditorio de la Escuela Técnica de Música “Federico Villena” fue escenario de la Sesión de instalación de la Comisión Permanente del Pueblo Legislador para el Desarrollo Social Integral, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Comunicación, Cultura, Deporte y Recreación, concebida como eje transversal del trabajo legislativo en materia social.

La instancia, adscrita al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), es presidida por el legislador Leonardo Alvarado, quien acompañado del vicepresidente, Jesús Parra y la legisladora, Anny Ramírez, destacó que esta comisión tiene como finalidad fortalecer la articulación entre las instituciones del Estado y el Poder Popular, en función de consolidar políticas públicas orientadas al bienestar colectivo y al impulso del desarrollo social en la entidad.

Durante su intervención, Alvarado señaló que la conformación de esta comisión responde a los lineamientos establecidos en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragüeñidad, impulsados por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo el liderazgo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y la conducción legislativa de la presidenta del Cleba, Katiana Hernández.

“En el día de hoy estamos instalando esta importante comisión que viene a fortalecer todo lo que es la parte social en el Plan de la Aragüeñidad y 7T. Es importante señalar que esta comisión es el eje transversal de las diferentes comisiones que estamos instalando desde el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua”, expresó.

El parlamentario explicó que desde esta instancia se desarrollarán acciones de seguimiento y acompañamiento en áreas estratégicas como educación, deporte, cultura, comunicación, ciencia y tecnología, resaltando avances en la inauguración y recuperación de instituciones educativas, encuentros con organizaciones sindicales para promover el diálogo permanente y acciones destinadas a garantizar la atención integral de estudiantes y docentes.

En el ámbito deportivo, destacó el fortalecimiento del trabajo conjunto con formadores y atletas regionales, promoviendo la participación en el deporte comunal y el impulso de espacios para la masificación de actividades recreativas. Asimismo, resaltó la articulación con la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite), con la realización de exhibiciones tecnológicas y jornadas formativas vinculadas a la robótica educativa.

En este sentido, la directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa del municipio Girardot, Auristela Alvarado, destacó la importancia de estos espacios de articulación para el fortalecimiento del sistema educativo regional.

“En nombre de nuestra gobernadora Joana Sánchez, de nuestra autoridad única de Educación, profesora Leira Suárez, y de todo el equipo político educativo del estado, celebramos estos encuentros y estas acciones que nos unen cada día más en ese punto en común, que es el amor a la patria, el amor a la educación y la garantía de la paz en todo el territorio”, manifestó.

Asimismo, resaltó que en estas jornadas participan representantes de todos los sectores del gremio educativo, incluyendo docentes, personal administrativo, obreros y organizaciones sindicales, con el propósito de consolidar el trabajo conjunto a favor de la comunidad estudiantil.

“Aquí nos encontramos representados todo lo que corresponde al gremio educativo como una sola familia, en ese solo sentir de garantizar la paz, la estabilidad y la atención oportuna de nuestros niños y niñas en su derecho constitucional supremo, que es el derecho a la educación y el derecho a la felicidad”, manifestó la directora.

IMPULSO A LA FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Por su parte, la jefa estadal de Infocentro Aragua, Yasmin Rouzz, informó que desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología se mantiene una agenda de trabajo conjunta con el Poder Legislativo regional para fortalecer la formación tecnológica en instituciones educativas y comunidades organizadas.

“Venimos desarrollando a través del Plan de la Aragüeñidad, procesos formativos dentro de las unidades educativas con el Plan Semillero Científico y el Plan de Robótica, en el que formamos a los niños en áreas tecnológicas como programación, robótica educativa e instalación de sistemas operativos a través de soportes técnicos comunales”, indicó.

Rouzz detalló que para este año está prevista la instalación de puntos Infocentro en los 18 municipios del estado Aragua, de los cuales actualmente se encuentran operativos en 14 jurisdicciones, con el propósito de ampliar el acceso a la formación tecnológica dirigida a niños, niñas, adolescentes y comunidades organizadas, además de consolidar la red digital comunal y fortalecer el soporte técnico comunitario.

CULTURA COMO EJE DE INTEGRACIÓN

En representación del sector cultural, el director general del Gabinete de Cultura en Aragua y coordinador de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Rommel Ramírez, expresó la disposición de las instituciones culturales para integrarse a las agendas de trabajo impulsadas por la comisión.

Ramírez destacó que, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se busca consolidar acciones que permitan ampliar la atención a cultores y cultoras de la región, fortaleciendo la identidad cultural y garantizando la estabilidad social del sector.

De esta forma, la comisión comienza su ruta de trabajo con la mirada puesta en el futuro, promoviendo espacios donde el conocimiento, la creatividad y la participación comunitaria se conviertan en herramientas para la transformación social.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CIUDAD MCY