Expo Ingenio 2025-2 impulsa la innovación en el Politécnico Santiago Mariño

Múltiples proyectos que estimulan la creatividad, el ingenio e innovan el área en la que están dedicados, fueron los presentados por los alumnos

CIUDAD MCY.-La Biblioteca del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño se transformó esta semana en el epicentro de la creatividad técnica con el inicio de la Expo Ingenio 2025-2.

Este evento, que reúne lo mejor del talento estudiantil, destaca por integrar a los jóvenes en la práctica profesional desde sus primeros pasos en la carrera, rompiendo con el esquema tradicional de enseñanza puramente teórica durante los primeros años de formación.

El ingeniero Álvaro Pacheco, jefe de las escuelas de ingeniería eléctrica, electrónica y mantenimiento mecánico, dio apertura a la jornada comentando que el objetivo fundamental es que los estudiantes se incorporen de inmediato a la fuerte práctica que define su futura labor.

Durante la inauguración, Pacheco resaltó que la exhibición cuenta con la participación de alumnos de las carreras de Ingeniería civil, Eléctrica, Electrónica, Mantenimiento mecánico e industrial, quienes han diseñado desde dispositivos sencillos hasta sistemas de mayor complejidad técnica.

La planificación de la Expo Ingenio contempla una programación extendida durante toda la semana, comenzando con los proyectos de los alumnos de primer semestre.

Esta fase inicial permite observar el esfuerzo de cerca de ochenta estudiantes que han aplicado conocimientos de neumática, hidráulica y mecánica para construir prototipos funcionales.

Según explicó el ingeniero Pacheco, la institución estima que un total de cuatrocientos estudiantes participarán en las distintas etapas de la exposición a medida que se presenten los cursos más avanzados, los cuales integrarán tecnologías de vanguardia.

El proceso de evaluación de estos proyectos es riguroso y se divide en dos etapas clave. Primero, los docentes realizan un seguimiento continuo durante todo el semestre para validar los avances técnicos y académicos de cada propuesta. Finalmente, la exhibición pública sirve como la culminación de este esfuerzo, en la que los futuros ingenieros defienden sus creaciones ante la comunidad universitaria.

Con esta iniciativa, el Politécnico Santiago Mariño reafirma su compromiso de formar profesionales con una visión práctica y resolutiva frente a los retos del entorno industrial actual.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CIUDAD MCY