Misión Nevado brindó atención a través de nueva Jornada Veterinaria

CIUDAD MCY.- El colectivo de Misión Nevado Aragua realizó una jornada más de atención veterinaria integral gratuita para los perros y gatos de la región.

La iniciativa contó con la participación de medios veterinarios y auxiliares quienes ofrecieron servicios de consulta veterinaria, vacunación antirrábica, desparasitación, curetaje, corte de uñas y limpieza de oídos.

Durante la actividad los aragüeños se acercaron con centenares de perros y gatos lo que elevó la cifra a más de 2 mil mascotas atendidas esta última semana en la sede del Centro Veterinario Integral (CVI), de la Comuna “El Sol nace por el Esequibo”, en el sector Esteban Liendo del municipio Santiago Mariño.

Además, se brindó asesoría legal a los propietarios sobre la violencia hacia los animales y los requisitos esenciales para una tenencia responsable.

Esta información fue ofrecida por el coordinador regional de Misión Nevado, Francisco Mijares, quien resaltó que las personas viajan desde municipios lejanos como lo son Zamora, Tovar y Girardot para recibir los servicios gratuitos y hacerles control de vacunas a los animales.

Destacó que los días martes y jueves se encuentran de forma permanente en esta sede principal, y que se despliegan de forma intermitente en los múltiples municipios “con la unidad móvil nos trasladamos a las comunidades más vulnerables, a hacer también estos servicios totalmente gratuitos indiferentemente sea nuestra ideología, nos une el amor por los animales, porque la capacidad de amar es infinita” dijo.

Asimismo, hizo una invitación formal a los amantes de los animales que deseen colaborar con insumos, alimentos o cualquier herramienta que les sea útil para el mantenimiento de CVI, en el que resguardan la vida de diversos perros y gatos que han sido rescatados de situaciones complejas con el paso de los años.

Por otro lado, aprovechando la exposición mediática de los medios de comunicación hizo un llamado a la reflexión a aquellos ciudadanos que promueven que los miembros de las comunidades eviten darle alimentos y cuidados a los animales comunitarios, pues eso es promover el maltrato animal y este es penado por la ley.

Estas jornadas son esenciales para promover la salud pública y el bienestar animal, al ofrecer acceso a servicios preventivos como vacunación, desparasitación y esterilización, especialmente en comunidades de bajos recursos.

Estas iniciativas previenen enfermedades zoonóticas (transmitidas a humanos), controlan la sobrepoblación y el abandono de mascotas, y fomentan la tenencia responsable.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CIUDAD MCY