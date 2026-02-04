Ribas avanza con planificación y presencia en las comunidades

Desde la vialidad hasta el mantenimiento comunal, la agenda de trabajo de la alcaldía del municipio José Félix Ribas se desarrolla con acciones visibles que integran infraestructura, servicios públicos y participación comunitaria en la localidad

CIUDAD MCY.- Con el inicio del mes de febrero, la alcaldía del municipio José Félix Ribas activó un amplio despliegue operativo orientado a la consolidación de los servicios públicos, la recuperación de la vialidad y el fortalecimiento del mantenimiento urbano, como parte de la línea de acción denominada “Febrero Rebelde y Admirable”, impulsada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

Así lo informó el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, quien detalló que estas acciones forman parte de la Segunda Transformación del Plan de las Siete Transformaciones (7T), enfocada en la construcción de ciudades más humanas y funcionales, mediante la atención prioritaria de áreas estratégicas como el agua potable, la recolección de desechos sólidos, el alumbrado público y la vialidad.

“Desde el inicio, estamos haciendo todo un despliegue de nuestros equipos operativos, consolidando los servicios públicos fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida a nuestro pueblo”, expresó la máxima autoridad municipal.

VIALIDAD Y SEMAFORIZACIÓN

Dentro del balance presentado, el alcalde destacó el inicio del plan de reparación y mejora de las redes semaforizadas del municipio, contemplado en el “plan operativo anual 2026”, así como la continuidad de los trabajos de asfaltado en carpetas corridas en la vía Zuata y la vía hacia la comunidad de Pao de Zárate, además de labores de bacheo en distintos sectores de la ciudad.

Estas acciones cuentan con el respaldo del Gobierno regional y nacional, a través de la empresa Vías de Aragua.

“Estamos haciendo grandes esfuerzos para garantizar que nuestra vialidad esté en mejores condiciones”, afirmó Sánchez.

MÁS DE 12 KILOMETROS DE RAYADO VIAL

El plan integral contempla también la ejecución de aproximadamente 12 kilómetros lineales de rayado vial, tanto peatonal como vehicular, iniciativa que comenzó en diciembre y que se extiende durante el mes de febrero para reforzar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la ciudad.

RECUPERACIÓN DE POZOS Y SERVICIOS DE AGUA

En materia hídrica, el alcalde informó que se trabaja de manera simultánea en la recuperación de tres pozos de agua ubicados en la parroquia Zuata, Juan Vicente Bolívar y Ponte, y Pao de Zárate, con el objetivo de optimizar la distribución de agua potable en las comunidades.

“En estos espacios estamos consolidando el servicio de agua potable, por eso decimos que este febrero es impecable para Ribas”, subrayó.

COMUNAS EQUIPADAS PARA MATENIMIENTO URBANO

Como parte del fortalecimiento del Poder Popular, se realizó la dotación de maquinaria, equipos y herramientas a 16 brigadas del programa “Mi Comuna Más Bonita”, una por cada comuna del municipio.

Estas brigadas estarán encargadas del mantenimiento de escuelas, parques, centros de salud, plazas, espacios públicos y principales vías comunales.

“Cada comuna hoy cuenta con su brigada equipada para atender directamente su territorio”, puntualizó el alcalde.

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES

El balance incluyó además la dotación progresiva de organismos municipales como el Instituto Municipal de Hacienda Urbana, la Dirección de Mantenimiento y el Instituto 12 de Febrero, reforzando la capacidad operativa para el sostenimiento y embellecimiento de la ciudad.

De esta manera, en La Victoria, febrero no solo marca el inicio de nuevos planes, sino la reafirmación de una ciudad que se organiza, se mantiene y se proyecta, con una visión orientada al orden urbano y el bienestar colectivo.

REINYMAR TOVAR

FOTO:CORTESIA