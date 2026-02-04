Febrero marca el pulso histórico de La Victoria

Con actos conmemorativos, eventos culturales y jornadas recreativas, el municipio José Félix Ribas desarrolla una agenda que reivindica el legado heroico de la juventud venezolana y fortalece la identidad colectiva de los victorianos.

CIUDAD MCY.- Con una programación amplia y sostenida durante más de dos semanas, el municipio José Félix Ribas dio inicio a la agenda “Febrero rebelde, admirable e impecable”, un conjunto de actividades históricas, culturales, juveniles y recreativas que conmemoran el Día Nacional de la Juventud y la Batalla de La Victoria, a celebrarse el próximo 12 de febrero.

El alcalde Juan Carlos Sánchez destacó que esta programación responde a una visión integral que reivindica los valores patrios, promueve la participación ciudadana y fortalece la identidad victoriana. En ese sentido, subrayó que las actividades no se conciben como actos aislados, sino como un proceso de reconocimiento colectivo de la historia y sus protagonistas.

“Desde el inicio de Febrero Rebelde hemos querido poner en valor la vida, el legado y el pensamiento de nuestros héroes, conectándolo con la juventud y con el pueblo que hoy sigue defendiendo su historia”, expresó el mandatario local, al referirse a la masiva participación popular registrada en pasadas jornadas.

Sánchez resaltó especialmente el acto inaugural realizado el 31 de enero, con el funeral simbólico del general José Félix Ribas, una actividad que congregó a más de 160 instituciones educativas del municipio.

“No vinimos a recordar la muerte del general, venimos a homenajear su vida, su lucha y su ejemplo”, afirmó, destacando el carácter formativo y profundamente histórico de la jornada.

El alcalde señaló que esta programación también se articula con fechas de alto valor simbólico para el país, integrando lo histórico, lo cultural y lo recreativo como parte de una política municipal orientada al fortalecimiento del tejido social y la convivencia ciudadana.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades continuarán a lo largo del mes con una agenda diversa dirigida a todos los sectores de la población:

* 6 de febrero: Elección de la Novia de la Juventud, por primera vez se realizará en la “Plaza de Todos”, espacio recientemente recuperado para el disfrute ciudadano.

* 8 de febrero: Reencuentro victoriano en el parque “Los Libertadores”, con música venezolana, joropo central, música llanera y talento local.

* 10 de febrero: Caminata histórica José Félix Ribas, con llegada a la ciudad de La Victoria.

* 11 de febrero: Desfile estudiantil del municipio José Félix Ribas.

* 12 de febrero: Actos centrales por el Día Nacional de la Juventud y la Batalla de La Victoria.

* 13 de febrero: Sesión solemne por la Batalla de Pantanero.

* 15 de febrero: Concierto de la Juventud en el Túnel de Luces.

* 16 y 17 de febrero: Activación de los balnearios “Cuatro Bocas” Pao de Zárate, Pie de Cerro y Maletero, junto al desfile de comparsas y carrozas del municipio enmarcadas en los carnavales 2026.

De esta manera, “Febrero rebelde, admirable e impecable” nace como una programación que trasciende el calendario, concebida para unir historia, juventud y cultura en un mismo relato colectivo.

La iniciativa se desarrolla en articulación con las políticas culturales y conmemorativas impulsadas por el Gobierno Bolivariano de Aragua, bajo el liderazgo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación de los victorianos en fechas que honra el pasado y proyecta el presente del municipio.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:REFERENCIALES