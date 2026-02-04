Realizada jornada de gas doméstico en Sucre

Durante el operativo, los habitantes de la comuna Agro Productiva Conductores de Victoria y sus alrededores realizaron la recarga del cilindro sin la necesidad de trasladarse a las principales plantas de llenado.

CIUDAD MCY.- El Gobierno regional en articulación perfecta con la empresa Aragua Gas realizó en el municipio Sucre un extraordinario operativo de gas doméstico, en el que más de 1 mil 500 personas se abastecieron.

La jornada que garantizó el llenado correcto de los cilindros, se llevó a cabo en la Comuna Agro Productiva Conductores de Victoria donde los sucrenses realizaron la compra a precios justos de las bombonas de 10kg, 18kg, 27kg y 43kg.

En esta actividad, el equipo de Aragua Gas supervisó los cilindros con la finalidad de verificar sus óptimas condiciones y posteriormente realizar la recarga del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en pocos minutos, ofreciéndoles un servicio de calidad a las familias aragüeñas.

Durante el operativo, los habitantes de la comuna Agro Productiva Conductores de Victoria y sus alrededores se favorecieron y manifestaron su agradecimiento al Gobierno Bolivariano por garantizar una respuesta oportuna con los servicios públicos.

Gracias a este despliegue, los ciudadanos lograron abastecerse del gas doméstico desde la cercanía de sus hogares sin la necesidad de trasladarse a las principales plantas de llenado.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA