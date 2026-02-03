Fortalecimiento de la Alianza Estratégica de Venezuela y Nicaragua

CIUDAD MCY.- En un encuentro estratégico para consolidar la hermandad entre naciones, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe este martes a Valezka Fiorella López Herrera, quien asume sus funciones como la Embajadora designada de Nicaragua ante el Gobierno Bolivariano. La reunión, que se desarrolla en un clima de fraternidad, permite repasar la agenda de cooperación binacional y reafirmar el compromiso de ambos países con la integración regional.

López Herrera, diplomática con una trayectoria forjada en los movimientos sociales nicaragüenses, llega a esta alta designación tras servir desde 2023 como Ministra Consejera en la misma delegación, lo que garantiza una continuidad fluida en los proyectos compartidos. La nueva embajadora cuenta con una sólida formación profesional como Licenciada en Administración de Empresas por la UNAN y una amplia experiencia en la gestión pública nicaragüense, incluyendo roles destacados en el Instituto Nicaragüense de Energía.

Durante el intercambio, las autoridades resaltan su perfil de liderazgo juvenil, forjado a través de su participación histórica en la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y el Consejo Nacional de Juventud Sandinista, donde representa a su país en importantes foros internacionales en Cuba, Ecuador y Uruguay. Esta experiencia política y técnica refuerza su capacidad para liderar los lazos diplomáticos en un contexto de defensa de la soberanía y solidaridad entre las revoluciones de América Latina.

La designación oficial, efectuada el 28 de enero de 2026, marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Managua y Caracas, orientada a profundizar los acuerdos en materia económica, ambiental y social.

Las autoridades destacan la importancia de mantener un frente unido ante los desafíos geopolíticos actuales, apoyándose en la energía de la nueva generación de diplomáticos que representa López Herrera. Con este paso, Nicaragua y Venezuela ratifican que su alianza trasciende los protocolos formales para consolidarse como un pilar de resistencia y desarrollo conjunto en la región.

