Venezuela e Italia refuerzan alianza estratégica con la entrega de Cartas Credenciales ante la presidenta (E) Delcy Rodríguez

CIUDAD MCY.- En un acto protocolar realizado este martes en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió las Cartas Credenciales de Giovanni Umberto De Vito, quien asume sus funciones tras ser elevado recientemente al rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Italiana ante Venezuela.

Este encuentro formaliza la acreditación del diplomático en el país, consolidando un proceso de acercamiento que inició a finales de 2023 y que hoy alcanza su máximo nivel de representación institucional, subrayando la importancia de Caracas como un eje de interlocución clave en la región.

La llegada del Embajador se enmarca en una visión de carácter estratégico para ambas naciones, orientada a revitalizar el intercambio comercial y tecnológico bajo principios de respeto mutuo y soberanía. Para Venezuela, la relación con Italia representa un puente fundamental con la Unión Europea.

Con una de las comunidades italianas más grandes de América Latina residiendo en suelo venezolano, se espera que este acto protocolar sea el inicio de una agenda para el desarrollo de iniciativas conjuntas que beneficien a estos Estados.

Giovanni Umberto De Vito, diplomático de amplia trayectoria egresado de la Universidad de Padua y la E.N.A. de París, llega a la misión en Caracas tras haber servido como Embajador de Italia en Senegal y Malta. Su perfil técnico y su conocimiento en negociaciones internacionales serán herramientas determinantes para dinamizar la agenda binacional durante este 2026.

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA