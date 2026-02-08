Funcionarios de Protección Civil se especializan en gestión de riesgos en el sur de Aragua

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de consolidar un sistema de respuesta eficiente y unificado, se dió inicio a una jornada intensiva de formación técnica dirigida a los funcionarios de Protección Civil de los municipios Camatagua, San Casimiro y San Sebastián.

Esta actividad, que se desarrolló bajo la anuencia de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y siguiendo las instrucciones precisas del Director General de PC Aragua, Jesús Franco, tuvo como sede la Sala de Autogobierno de la Comuna Socialista «Chávez Corazón de mi Patria Bella», en el municipio Camatagua.

Durante este despliegue educativo, que se extendió por cuatro días, los «Héroes de Naranja» del eje sur aragüeño recibieron herramientas de actualización en áreas críticas para el resguardo de la población, entre los temas abordados se encontraron

Planificación de Emergencia, Diseño de protocolos preventivos y de acción inmediata.

Además, se capacitó al personal en el Manejo del Libro de Novedades, para una estandarización de registro operativo en pro de una gestión transparente y eficiente. Asimismo, se formó en el área de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con metodología técnica para diagnosticar el impacto de eventos adversos y canalizar la ayuda de forma precisa.

La formación estuvo liderada por expertos de amplia trayectoria institucional, como la O/S PC I Profesora Eliana Valdez y el CG/PC Licenciado Arturo Hernández, quienes tienen la misión de unificar criterios operativos en la zona sur, garantizando que cada funcionario hable el mismo lenguaje técnico ante una contingencia.

Cabe resaltar que, esta iniciativa busca fortalecer el pie de fuerza en las parroquias más alejadas de la capital y reafirmar el compromiso de las autoridades regionales con la seguridad ciudadana. Al preparar mejor a los funcionarios, en aras de garantizar una respuesta más rápida y profesional ante cualquier eventualidad, cumpliendo con la premisa; «Solo la prevención garantiza la paz y salva vidas».

PRENSA PC

FOTOS: PRENSA PC