Reactivación del motor N.º 2 estabiliza el servicio de agua en Revenga

El gobierno local e Hidrocentro, ejecutaron el mantenimiento preventivo de la estación de rebombeo principal, impactando positivamente en la calidad de vida de más de diez comunidades.

CIUDAD MCY.- Tras una jornada de labores técnicas intensas, el servicio de agua potable ha recuperado su estabilidad, marcando un hito en la gestión de servicios públicos de la zona.

INGENIERÍA AL SERVICIO DEL PUEBLO

La intervención, coordinada entre la Alcaldía del municipio y la hidrológica del centro (Hidrocentro), se centró en un mantenimiento preventivo profundo del sistema de bombeo.

Estas labores no solo buscaron reparar averías, sino garantizar que la distribución sea eficiente y constante, evitando las interrupciones que suelen afectar la presión en las zonas más altas de la parroquia.

Esta acción técnica se traduce en un alivio inmediato para los hogares aragüeños. Según fuentes oficiales, el mantenimiento del motor permitirá optimizar los ciclos de suministro, reduciendo los tiempos de espera entre cada ciclo de bombeo.

LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS

El impacto de esta obra se extiende por la geografía de El Consejo, alcanzando sectores que históricamente han demandado mejoras en la red.

Entre las comunidades que hoy reportan una mejor distribución se encuentran:

Eje Histórico y Comercial: Casco Central, Juan Moreno y El Nido.

Sectores Populares: Julio Bracho, 5 de Julio y García Espino.

Zonas Residenciales y Rurales: Bosque Lindo, Las Luisas I y II, Simón Bolívar y El Cementerio.

Durante la reactivación del equipo, la presencia de la Comuna José Rafael Revenga fue clave para validar el cumplimiento de los trabajos.

«Aquí estoy dando fe de que están reactivando la bomba y me contenta mucho porque nos beneficia a todos», expresó Miriam Liendo, vecina del Casco Central, cuya sonrisa reflejaba la esperanza de una comunidad que ve sus necesidades atendidas de primera mano.

Para Liendo y sus vecinos, el acompañamiento del gobierno regional y nacional es fundamental para que estos esfuerzos de autogestión y desarrollo municipal lleguen a feliz término.

La optimización del motor N.º 2 no es un hecho aislado. Se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal, una hoja de ruta que busca transformar a Revenga en un modelo de gestión pública eficiente. Con el vital líquido fluyendo con normalidad, el municipio da un paso firme hacia la estabilidad social y el fortalecimiento de la infraestructura local.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA