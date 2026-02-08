Ciudad MCY

‎Maracayeros realizaron vigilia por la liberación del presidente Maduro y su esposa

PorMilexis Pino

Feb 8, 2026

Una multitudinaria concentración tuvo lugar en la Plaza del Estudiante, está unió tecnología y sentimiento para exigir el retorno del Jefe de Estado y la primera combatiente Cilia Flores

CIUDAD MCY.- ‎Los habitantes de la Ciudad Jardín se reunieron en la Plaza del Estudiante para participar en un acto simbólico, que utilizó el cielo como lienzo para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.

‎El evento destacó por una extraordinaria muestra de drones que iluminaron el firmamento maracayero, formando figuras y mensajes dirigidos a la comunidad internacional bajo la consigna «Los Queremos de Vuelta».

‎Durante la jornada, la gobernadora Joana Sánchez manifestó la determinación del pueblo aragüeño al afirmar que, «Aquí seguimos, plenos como la luna llena y con la convicción intacta de que el pueblo de Venezuela seguirá venciendo y en paz».

‎La actividad contó con el acompañamiento del alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, y el poder popular organizado, quienes elevaron al mundo el amor y unión que existe en el pueblo.

‎La jornada incentivo el llamado a la paz y tranquilidad, al tiempo que, mostró la firmeza de las convicciones políticas frente a los desafíos suscitados al inicio de este año.

‎‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CORTESÍA 

