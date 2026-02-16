Gran Misión abuelos y abuelos de la Patria garantiza atención en Aragua

Se brindó atención médica en medicina general, geriatría, personas con discapacidad, odontología y cardiovascular, para un total de 255 consultas

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, se desarrolló un despliegue de atención en salud, donde se favorecieron más de 100 adultas y adultos mayores en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Aduana, del Municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

La Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, informó, que el abordaje se llevó a cabo el pasado sábado 14 de febrero, donde se brindaron atenciones médicas en medicina general, geriatría, atención a personas con discapacidad, odontología y cardiovascular, para un total de 255 consultas brindadas, gracias al equipo de especialiastas del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Mencionó, que en la actividad los abuelos y abuelas de la parroquia Turmero, también recibieron sesiones educativas, desparasitación, despistaje de tensión arterial, glicemia, peso y talla, inmunización, entrega gratuita de medicamentos, sumando 884 acciones en salud brindadas a los asistentes, en ara de garantizar salud de calidad y gratuita a todos y todos por igual.

Reiteró que gracias a las políticas de protección social, emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, con el respaldo de la Presidenta Delcy Rodríguez, de la Ministra del Poder Popular para la Salus, Nuramy Gutiérrez y de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, se llevan a cabo estas jornadas “Más Años, Más Amor” totalmente gratuitas para la edad de oro del país.

