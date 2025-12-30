Más de 700 familias beneficiadas con reactivación de estación de rebombeo en Revenga

CUIDAD MCY.-A través de un trabajo conjunto entre el poder popular organizado de las comunidades de Juan Moreno I y II de El Consejo y la alcaldía de Revenga, se logró la reactivación de la estación de rebombeo del sector, mediante la sustitución de la llave de maniobra principal. Con la instalación de esta llave de 4 pulgadas, se optimiza la distribución de agua a más de 700 familias, fortaleciendo así un servicio esencial para la vida cotidiana.

Los vecinos de la zona expresaron su satisfacción por este logro. Iris Rivas, habitante de Juan Moreno II, expresó: “Gracias al trabajo conjunto entre la alcaldía y los vecinos logramos esta sustitución que nos beneficia a todos. Más de 700 familias reciben ahora el servicio y estamos muy contentos”.

De igual manera, Francisco Pariata destacó: “Estoy muy satisfecho porque fue reactivada la estación de rebombeo y sustituida la llave dañada. Esto es importante porque garantiza el suministro de agua a las familias de nuestro sector”.

Estos trabajos forman parte de las soluciones concretas que se están llevando a cabo en el municipio para garantizar el bienestar de todos y todas, optimizando la calidad de vida en cada uno de los sectores.

Prensa Revenga | FOTOS CORTESIA