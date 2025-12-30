Gobernadora de Aragua destaca el avance pedagógico de la mujer con la nueva Escuela Nora Castañeda

CUIDAD MCY- Desde el estado Aragua, territorio reconocido como la cuna de la Revolución Bolivariana, la gobernadora Johana Sánchez celebró la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo para la Mujer «Nora Castañeda», calificándola como un logro histórico que fortalece la educación andragógica y el pensamiento crítico de las venezolanas.

Durante su intervención, la mandataria regional destacó que esta nueva institución no es solo un espacio físico, sino un centro de reflexión profunda para elevar las banderas de lucha de las mujeres, quienes hoy son referentes mundiales de amor, trabajo y resiliencia.

Sánchez enfatizó que el proyecto responde a la necesidad de profesionalizar y potenciar el liderazgo femenino bajo el ideario de Bolívar y Chávez, señalando que la entrega de esta escuela significa un avance sustancial en el adelanto pedagógico y constructivo para seguir edificando la patria soñada.

En el acto, se resaltó la participación de los 17.036 Comités de Mujeres conformados en el estado Aragua, los cuales se encuentran articulados bajo el Movimiento Josefa Joaquina Sánchez, definido por la gobernadora como el «movimiento de movimientos» que agrupa a todos los sectores sociales bajo una misma identidad de lucha e independencia.

La Gobernadora aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la comunidad internacional, instando a no ignorar la realidad de Venezuela y a observar con atención cómo las mujeres venezolanas preservan la familia y mantienen en alto las banderas de la resiliencia desde el lugar donde nació el movimiento revolucionario.

Finalmente, la máxima autoridad de Aragua agradeció el acompañamiento ministerial de Yelitza Santaella, resaltando la importancia de la solidaridad femenina y rindiendo homenaje a la histórica dirigente María León, reafirmando que entre mujeres el apoyo es fundamental para transitar los caminos de la emancipación.

Prensa Presidencial | Foto Cortesía