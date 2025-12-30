Legisladores de Aragua aprobaron proyecto de Ley del Ejercicio Financiero 2026

Los circuitos comunales, las agendas concretas de acción y el Plan de las 7T serán impulsadas desde el gobierno regional

CUIDAD MCY- Desde el salón de sesiones del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) la presidenta del parlamento, Katiana Hernández, informó que por unanimidad fue aprobada la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Financiero año 2026, proyecto que impulsará las agendas concretas de acción, circuitos comunales y el Plan de las 7 Transformaciones (7T).

Hernández detalló que este martes 30 de diciembre se aprobó la Ley de Presupuesto durante la segunda discusión en sesión permanente, dando respuesta a una solicitud emitida por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, quien el pasado sábado introdujo ante el Consejo Legislativo la propuesta de la nueva Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del estado, objetivo que está orientado a los 191 circuitos comunales, agendas concretas de acción y las 7T.

“Una vez analizados todos los artículos se ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley en el cual nos vamos a regir en el ejercicio económico financiero del año siguiente” afianzó Katiana Hernández.

OBRAS DE GRAN IMPACTO PARA EL PUEBLO

Durante la sesión parlamentaria, la presidenta del recinto enfatizó que seguirán trabajando de la mano del pueblo y de la transformación social para garantizar un bienestar social, tal es el caso de la rehabilitación del Hospital Central de Maracay, una obra que de gran importancia. De igual manera hizo mención de la rehabilitación y restauración de la Catedral de Maracay y la dotación de los cuadrantes de paz en el estado Aragua.

Por último, aseguró que, este año 2026 seguirán impulsando el trabajo desde las comunidades, “de una buena gestión se refleja en bienestar a las comunidades y eso es lo que se apuesta para que el servicio sea a cada hogar aragüeño”.

ELIMAR PÉREZ |FOTO CIUDAD MCY