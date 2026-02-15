SPNS continúa garantizando respuestas quirúrgicas a los aragüeños

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de brindar respuestas oportunas a la población aragüeña, el Centro Diagnóstico Integral (CDI) «Coronel Manuel Atanasio Girardot», continúa realizando intervenciones de baja y mediana complejidad, cumpliendo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articuladas por la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez.

La coordinadora regional de la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), Lcda. Velly Martínez, informó que en la última semana, se beneficiaron 12 pacientes, entre adultos y niños, con cirugías cómo hernia inguinal bilateral y hernia umbilical.

Del mismo modo, agregó que el CDI «Dr. Ernesto Ché Guevara de la Serna» , ubicado en el municipio Santiago Mariño, sigue activo con el área quirúrgica, realizando tres histerectomías en la última semana, garantizando procedimientos de mediana complejidad, en aras de garantizar resolución quirúrgica a la comunidad.

Asimismo, reiteró que estás acciones se realizan gracias a las políticas de protección del presidente constitucional, Nicolás Maduro; a la presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro, Dra. Nelly Molina, bajo las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; y la autoridad única de Salud, Dra. Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA



