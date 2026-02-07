Gobernadora Joana Sánchez encabezó exitosa asamblea en 7 Salas de Autogobierno del municipio Sucre

La jornada marcada de amor patriótico, permitió a la mandataria regional, escuchar las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones en perfecta articulación con el Gobierno Nacional.

CIUDAD MCY.- En un encuentro que reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el pueblo aragüeño, para fortalecer la gobernanza y la gobernalidad tal como lo ha orientado la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se realizó una extraordinaria asamblea con el Poder Popular de las 7 Salas de Autogobierno que pertenecen al municipio Sucre.

La actividad estuvo liderada por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, acompañada por Henyertber Herrera

Viceministro de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte y el alcalde de la jurisdicción Wilson Coy.

Durante la actividad también participaron los secretarios de las 7 Transformaciones (7T) del gabinete regional, consolidando un equipo multidisciplinario en atención al pueblo.

La jornada fue el espacio ideal para que las autoridades junto al pueblo, verificarán la agenda concreta de acción,realizaran un balance de los servicios públicos y el mapa de los sueños que han planteado los residentes para consolidar la transformación de su comunidad.

Un punto destacado fue la presentación de resultados de las consultas populares, resaltando los proyectos ejecutados por el propio pueblo que han generado un impacto positivo en las comunas y circuitos comunales de la zona.

Durante el encuentro, los habitantes de la localidad tuvieron contacto directo y ameno con la mandataria regional, quien además escuchó las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones.

Con estas acciones de trabajo enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno regional, continúa su estrategia de escuchar de primera mano las necesidades y propuestas del pueblo aragüeño, para fortalecer el vínculo entre el gobierno y las comunidades.

EMOTIVO RECONOCIMIENTO A LA GOBERNADORA JOANA SÁNCHEZ

En un momento de profunda emotividad, el pueblo de Sucre y sus autoridades locales rindieron homenaje a la gestión de la gobernadora Sánchez.

El alcalde Wilson Coy hizo entrega de la Llave del Municipio Sucre, símbolo de valor y distinción honorífica a su liderazgo en la entidad.

Por su parte, el Concejo Municipal otorgó la Orden Ciudad de Cagua, reconociendo la labor inquebrantable de la gobernadora Joana Sánchez como una lideresa valiente que trabaja sin descanso por el bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA